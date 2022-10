ஜாமினில் வெளியே வந்த நடிகர் அர்ணவ் வெளியிட்ட பதிவு... இந்த நிலையிலும் இப்படியா பேசுவாங்க!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகர் ஆன நடிகர் அர்ணவ் அவருடைய மனைவியான திவ்யா ஸ்ரீதர் அவரை அடித்து துன்புறுத்தினார் என்று கொடுத்த போலீஸ் கம்ப்ளைன்ட் காரணமாக போலீஸ் காவலில் இருந்த அர்ணவ் தற்போது ஜாமினில் வெளியே வந்திருக்கிறார்.

ஜாமினில் வெளியே வந்த அர்ணவ் வெளியிட்ட பதிவுக்கு ரசிகர்கள் பலர் பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

டிவி சீரியல் நடிகை திவ்யா வழக்கு..குடும்ப வழக்குதான்..வாதாடி ஜாமின் வாங்கிய நடிகர் அர்ணவ்

English summary

Small screen actor turned actor Arnaav who was in police custody is now out on bail due to a police complaint that his wife Divya Sridhar had beaten him and harassed him. Many fans are expressing different opinions on the post posted by Arnaav who was out on bail.