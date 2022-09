"பாய் காட்" பாலிவுட்டுக்கு ஆதரவா...!!?? பிரபல தமிழ் பாடகரை வச்சி செய்யும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:சமீபத்தில் பாலிவுட்டில் மிக பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவில் தயாராகி இந்தியா முழுவதும் ரிலீஸ் ஆகி உள்ள பிரம்மாஸ்திரா திரைப்படம் குறித்து பிரபல பாடகர் ஸ்ரீநிவாஸ் ட்விட்டரில் பதிவு செய்துள்ள கருத்து சினிமா ரசிகர்களால் மிகவும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது.

ஒரு சினிமாக்காரரே சினிமாவைப் பற்றி இவ்வளவு மோசமாக விமர்சனம் செய்வதில் ஏதோ உள்நோக்கம் இருப்பதாக பலர் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

பாடகர் சீனிவாஸ் க்கு படம் பிடிக்கவில்லை என்றாலும் இவ்வளவு மோசமாக விமர்சித்திருக்க வேண்டாம் என்று பல நெட்டிசன்கள் தங்கள் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

கொரோனா.. மக்களுக்கு ஓடி ஓடி உதவிய காங். ஸ்ரீநிவாஸ்.. பிடித்து விசாரித்த டெல்லி போலீஸ்.. என்ன நடந்தது?

English summary

Srinivas tweeted that he couldn't believe that he was watching his Brahmastra and "looks like he might run away during the interval", which drew criticism on social media.