நடிகர் அர்னாவ் “அப்படிப்பட்டவர்” பிளான் பண்ணி தான் இப்படி பண்ணுகிறார்.. சக நடிகை குற்றச்சாட்டு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வரும் செல்லமா சீரியலின் கதாநாயகன் பற்றி சக நடிகை குற்றச்சாட்டுகளை கூறியிருக்கிறார்.

அர்னாவ் தன்னுடைய மனைவியான திவ்யாவை பிளான் பன்னி தான் அவரை வெறுப்பேத்தி இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று கூறியிருக்கிறார்.

அர்னாவ் சைலன்ட் கில்லர் ஆக வெளியே தெரியாத படி பல வேலைகளை செய்து திவ்யாவை மனநிலை சரியில்லாதவர் என்று பட்டம் சூட்டி வருகிறார் என்று குற்றச்சாட்டுகளை வைத்துள்ளார்.

அர்னாவ் பணத்திற்காக பல பெண்களோடு தொடர்பு..ஆதாரத்தை வெளியிட்ட மனைவியான நடிகை திவ்யா

English summary

actress has made accusations about the protagonist of Chellama serial, which is being talked about on social media.Arnaav has told his wife Divya that Plan Bani has made him hate her and brought her to this situation.Arnaav accuses Divya of being a silent killer by doing multiple jobs without knowing it.