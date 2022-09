"வாழ்வில் மிகப்பெரிய பரிசு” உருக்கமாக பதிவிட்ட சன் டிவி சீரியல் நடிகை..வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ரோஜா சீரியலில் நெகடிவ் ரோலில் நடிக்கும் விஜே அக்ஷயா வெளியிட்ட பதிவு பலரையும் கவர்ந்துள்ளதாம்.

கர்ப்பமாக இருக்கும் நேரத்தில் தன்னுடைய குழந்தையை நினைத்து உருக்கமாக பதிவுகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்த உலகத்தை பார்க்காத குழந்தைக்கு இப்போதே ஆசிர்வாதங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

சன் டிவி சீரியலில் அறிமுகமாகும் பாவனி, அமீர்..!!??இது என்ன திடீர் ட்விஸ்ட்.. மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்

English summary

VJ Akshaya, who is playing a negative role in Roja serial being aired on Sun TV, has attracted many people. During her pregnancy, she has posted a heartfelt post thinking about her child. In it, she has tagged her husband, Niyanthan Mani Shekhar, saying, "The greatest miracle in life is a gift that grows inside you." Many fans have congratulated her.