புத்தாண்டு தினத்தில் கணவர் பற்றி உருக்கமானபதிவு..சுந்தரி சீரியல் கதாநாயகிக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சுந்தரி சீரியல் கதாநாயகி தன்னுடைய கணவரை பற்றி முதல் முறையாக தன்னுடைய இந்த வருடத்தின் ஆசையை உருக்கமாக தெரிவித்து இருக்கிறார்.

சுந்தரி சீரியல் கேப்ரெல்லாவிற்கு திருமணம் முடிந்ததே தெரியாமல் இருந்த நிலையில் தற்போது அவர் அவருடைய கணவரோடு எடுத்த புகைப்படங்கள் பலருடைய வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறது.

English summary

The heroine of the Sundari serial aired on Sun TV has expressed her wish for this year for the first time about her husband.Even though Sundari Serial Gabriella didn't know that her marriage was over, now her photos with her husband are getting congratulations from many people.