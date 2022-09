ராஜலட்சுமி வீட்டு பங்க்ஷனில் விஜய் டிவி பிரபலம் செய்த செயல்...நல்ல மனசு மட்டும் இருந்தால் போதும்.!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி சூப்பர் சிங்கர் மூலம் பிரபலமான ராஜலட்சுமி மற்றும் செந்தில் கணேஷ் வீட்டு பங்க்ஷனில் விஜய் டிவி பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

வாழ்த்துவதற்கு நல்ல மனம் இருந்தால் மட்டும் போதும் என்று புரிய வைத்து விட்டார்கள் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

என்னதான் வளர்ச்சி அடைந்தாலும் நன்றி மறவாத குணம் எப்போதும் சிறப்பு தான் என்று நெட்டிசன்களும் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

இனி நமக்கு நாமே ஆறுதல்.. நெகிழ்ச்சியாக பேசிய சூப்பர் சிங்கர் ராஜலட்சுமி..இது யோசிக்க வேண்டியது தான்

English summary

Rajalakshmi and Senthil Ganesh's house function Raufa, the director of Vijay TV Super Singer program, is attending their house function. Raufa starts the function by lighting the lamp. The fans who saw this are congratulating. Many people are appreciating the fact that a Muslim woman lit a lamp in the house of Rajalakshmi, where there were many photos of Sami.