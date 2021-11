கூட இருந்தவங்க எல்லாரும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே..பாவனிக்கு ஆறுதல் சொல்லும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாவனி பீல் பண்ணி கொண்டு இருப்பதை பார்த்து அவருடைய ரசிகர்கள் ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.

பாவனியுடன் யாரெல்லாம் நெருக்கமாக பழகுகிறார்களோ அவர்கள் எலிமினேஷன் ஆகி வெளியேறுவதை பார்த்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

நிஜ வாழ்க்கையில் தான் அவர் தனியாக இருக்கிறார் என்றால் பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள்ளும் இப்படியா??என்று அவருடைய ரசிகர்கள் பீல் பண்ணுகின்றனர்.

ராஜூவின் சாப்பாட்டை சாப்பிட மாட்டேன் அடம் பிடித்த பாவனி.. அட்வைஸ் செய்து கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Netizens are raving about each of the contestants who are close to Bhavani leaving in succession. The fans who are feeling are giving comfort.