செக் வைத்த சர்வைவர்..கதி கலங்கி போன லீடர்ஸ்..ஆர்வத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை: வழக்கமாக இருக்கும் நடைமுறைகள் தான் இந்த சர்வைவர் நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்து இருந்த ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுத்து விட்டது.

வித்தியாசத்தை எதிர்பார்த்திருந்த ரசிகர்களுக்கு வித்தியாசத்தை தாராளமாக அள்ளி கொடுத்திருக்கும் சர்வைவருக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிகிறது.

முதல் வாரத்திலேயே இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட் எதிர்ப்பார்க்காத ரசிகர்கள் கொஞ்சம் குழம்பித்தான் போயிருக்கிறார்கள்.

English summary

Fans are eagerly waiting for the show to be telecast on Vijay TV and every episode is exciting and exciting. While fans were waiting for who will be eliminated in this week's elimination round, actor Arjun's new rules release added to everyone's excitement.