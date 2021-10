பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் வராத ஒரே போட்டியாளர் இவர்தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் ஐந்தாவது சீசனில் முதல் முதலாக இவருக்குத்தான் ரசிகர்கள் ஆர்மி தொடங்கியிருக்கின்றனர்.

ப்ரோமோவில் மட்டுமல்ல நிகழ்ச்சியிலும் அவர் எப்போது வருவார் என்று இவருடைய ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

வாழ்க்கையில் யாரும் படக்கூடாத கஷ்டத்தை தான் பட்டிருந்தாலும் அதை சொல்லும்போது உணர்வுபூர்வமாக போட்டியாளர்களை மட்டுமல்லாமல் ரசிகர்களையும் பீல் பண்ண வைத்துவிட்டார்.

English summary

While the contestants were telling their past tragedies in the 5th season of Bigg Boss, bhavani reddy's fans were very impressed when they saw her tearfully talking about her love husband's demise and her grief. So he continues to be supported.