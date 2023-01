விக்ரமனை பாராட்டி திருமாவளவன் வெளியிட்ட பதிவு.. எதிர்பார்க்காத பரிசளிப்பு... கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு தொல்.திருமாவளவன் விக்ரமனை டைட்டில் வின்னர் அல்ல டோட்டல் வின்னர் என பாராட்டி இருக்கிறார்.

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு விக்ரமன் பற்றி முதல் முறையாக அரசியல் கட்சியின் தலைவர் ஆன தொல் திருமாவளவன் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

ஏற்கனவே பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் விக்ரமனுக்கு ஆதரவாக வாக்கு செலுத்துமாறு பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருந்தார். இது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்த நிலையில் விக்ரமன் டைட்டில் ஜெயிக்கவில்லை என்றாலும் டோட்டல் வின்னர் என்று அவருக்கு அறவேந்தர் சிலையை பரிசளித்து பாராட்டி twitter பக்கத்தில் பதிவு திருமாவளவன் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

அசீம், விக்ரமன் பற்றி உண்மையை லைவில் உளறிய அமுதவாணன்.. மொத்த பிரச்சனைக்கும் காரணம் இதுதானா?

After Bigg Boss Tamil Season 6, Thol Thirumavalavan, who became the leader of a political party for the first time, has released a post about Vikraman.He had already published a post asking him to vote in favor of Vikraman on Bigg Boss. This caused a stir.Although Vikraman did not win the title, Thirumavalavan shared a post on his twitter page praising him by presenting him with Aravendar's statue as a total winner.