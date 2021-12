மனதில் பட்டதை வெளிப்படையாக பேசுபவர்கள் தென் தமிழகத்தவர்... நிரூபித்தாரா ராஜுவின் அம்மா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் ராஜூ மட்டுமல்லாமல் ராஜுவின் அம்மாவும் தற்போது ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளார்.

ஒற்றை வார்த்தையால் தன்னுடைய கேரக்டரை நிரூபித்து விட்டார் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

உலகிலேயே பெரியது.. வலையில் சிக்கிய ராட்சச திமிங்கலம்.. மீனவர் அடுத்து எடுத்த உருக்கமான முடிவு

மனதில் பட்டதை வெளிப்படையாகப் பேசுபவர்கள் எப்போதும் தென் தமிழகத்தவரின் சிறப்பு தான் என்று ரசிகர்கள் ராஜுவின் அம்மாவுக்கு ஆதரவு கொடுத்து வருகிறார்கள்.

English summary

Not only Raju but also Raju's mother is currently attracting fans inside the Big Boss house.Fans have been supporting Raju's mother saying that those who speak their minds openly are always the specialty of South Tamil Nadu.