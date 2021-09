இதுதான் டாஸ்க்..அல்லு விடும் போட்டியாளர்கள்!!!..ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மனசை சமன்படுத்தவே முடியல, இதுல எப்படி இந்த டாஸ்க் ல வின் பண்ண போறாங்களோ!!!என ரசிகர்கள் ஆர்வத்தில் புலம்பி வருகின்றனர்.

சர்வைவர் நிகழ்ச்சியில் லேட்டஸ்ட் ப்ரோமோவை பார்த்து ரசிகர்கள் கமெண்டுகளை கொட்டி வருகிறார்கள்.

கடைசில வச்சாங்க பாருங்க செக்!!!!என்று ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்களின் கூட்டம் சமூக வலைதளத்தை அலறவிடுகிறது.

பெட்ரோல், டீசல் விலையை ஜிஎஸ்டிக்குள் கொண்டு வர இதை செய்ய ரெடியா? மத்திய அரசுக்கு பிடிஆர் வைத்த செக்

English summary

Many fans are constantly watching The survivor, which is being telecast in Zee Tamil. The promos before the show have also received a lot of response from the fans. Actor Arjun is hosting the show and his fans are also supporting the event.