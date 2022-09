வடிவேலு பாலாஜியின் புகைப்படத்தை தொட்டு வணங்கி ஆசி பெற்ற புகழ்.. உருக்கமான வேண்டுதல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மறைந்த நடிகர் வடிவேலு பாலாஜிக்கு உருக்கமாக புகழ் திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் கூறியிருக்கிறார். தன் மனதில் இருக்கும் பாசத்தினை புகழ் மற்றும் அவருடைய மனைவி இருவரும் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றனர்.

சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்த குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பிரபலமான புகழ் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு பலரையும் கண் கலங்க வைத்துள்ளதாம்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் காமெடி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பலரையும் சோகத்தை மறக்க வைத்து சிரிக்க வைத்த காமெடி நடிகர் வடிவேலு பாலாஜியை நினைத்து புகழ் வெளியிட்ட பதிவு தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Vadivelu Balaji's post of congratulations on his marriage has left many in tears. In the post, the Pugazh said, "Happy wedding uncle... On your wedding day I will take the next step in my life journey. I hope your blessings will always be there for both of us. I pray to God that you will always be with me and you will be my son." Uncle..." he mentioned.