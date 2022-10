கோபிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ராதிகா.. கடுப்பான கோபி.. இவ்வளவு சீக்கிரத்திற்குள் இப்படி ஒரு முடிவா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கோபி வீட்டை குறித்து பேசியதற்கு பாக்கியலட்சுமி தற்போது பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.

பாக்கியலட்சுமி செயலை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த கோபிக்கு பிபி எகிரி கொண்டிருக்கிறது.

ராதிகாவிடம் கோபி நல்ல பெயர் வாங்க வேண்டும் என்று முன்பு சொன்ன போய் இப்போது அவருக்கு ஈட்டியாய் வந்து குத்திக் கொண்டிருக்கிறது.

வெளிவந்த ராதிகாவின் உண்மையான முகம்.. கோபி இனி எடுக்கப் போகும் புது முடிவு- பாக்கியலட்சுமி எபிசோட்

English summary

Bhakkiyalakshmi has now responded to Gopi's talk about Gopi's house in Bakkiyalakshmi's serial which is being aired on Vijay TV. Gopi is shocked to see Bakkiyalakshmi's action and BB is angry. She had earlier told Radhika that Gopi should get a good name and now she is stabbing him like a spear.