நண்பர்களை இணைத்த பிரியாணி...அவங்களே ஷாக் ஆகிட்டாங்களாம்!!

oi-V Vasanthi

சென்னை:என்னது..!! நீயா!!!?? மூவ்மென்ட் என்று கேப்ஷன் உடன் சர்வைவர் டைட்டில் வின்னர் விஜயலட்சுமி போஸ்ட் செய்துள்ள போட்டோவை பார்த்து,கலாய்த்து வருகின்றனர்

ஒரு மந்தையில் இருந்த ஆடுகள்... வெவ்வேறு பாதையில் சென்றுவிட்டன... இரண்டும்.. மீண்டும் சந்தித்துக் கொண்ட பொழுது பேச முடியவில்லையோ....!.? அதனாலதான் செல்பி எடுத்துக்கிட்டாங்க போல.. என்று இணைய குறும்பர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

The caption 'Movement' is looking at the photo posted by Vijayalakshmi, the winner of the title Survivor.The sheep in a herd ... have gone in different directions ... both .. could not speak when they met again ....!.? That's why Selby is taking it .. that internet shorts are doing art.