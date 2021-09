பலநாள் கனவு நிறைவேறிவிட்டது..மணிமேகலை உருக்கம்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஒரு வழியா தன்னுடைய ஆசை நிறைவேறிவிட்டது என்று காதல் கணவருடன் புகைப்படம் எடுத்து ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கும் மணிமேகலை.

தான் உழைத்த பணத்தில் குண்டுமணி வாங்கினாலே சந்தோசம் தான் அதுவும் இப்போது பிஎம்டபிள்யூ கார் வாங்கி இருப்பதால் சந்தோசத்தில் உச்சத்தில் மணிமேகலை வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்.

விஜய் டிவி பிரபலங்கள் பலரும் தொடர்ந்து பிஎம்டபிள்யூ கார் மீது மோகம் கொண்டு இருப்பதை பார்த்ததும் இதற்குக் காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்று நெட்டிசன்கள் ஆராய ஆரம்பித்து விட்டனர்.

English summary

His fans are congratulating VJ Manimegalai on his new car as a host on Vijay TV. However, netizens continue to wonder how much Vijay TV celebrities are buying the car.