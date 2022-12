பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் இப்படி ஒரு திருப்பம் வர காரணம் இதுதான்! இனி நடக்கப்போவதை உளறிய இயக்குனர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் dna டெஸ்ட் முடிவுக்கு பிறகு கதை திருப்பம் மாற்றமடைந்ததற்கு காரணத்தை இயக்குனர் பிரவீன் பென்னட் கூறியிருக்கிறார்.

ரசிகர்கள் சீரியல் முடிவடைந்து விடும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் எதிர்பாராத திருப்பம் நடைபெற்ற காரணத்தை பற்றி பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் இயக்குனர் மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார்.

பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் இனி வரப்போகும் கதை பற்றி தகவல்களை இயக்குனர் கூறி இருக்கிறார்.

சௌந்தர்யா எடுக்கும் முடிவு..பாரதியால் ஊர்க்காரர்களுக்கு கிடைத்த ட்விஸ்ட்.. எதிர்பாராத சீரியல் முடிவு

English summary

Director Praveen Bennett has given the reason behind the twist of the story after the dna test result in Bharathi Kannamma serial.The director of Bharthi Kannamma serial has opened up about the reason behind the unexpected twist at a time when fans thought the serial would end.