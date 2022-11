"அந்தப் பாவம்” தான் பழி வாங்குதா? பல போராட்டத்திற்கு பிறகு, மீண்ட "வாணி ராணி” வேணு அரவிந்த் உருக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான வாணி ராணி சீரியலில் நடித்த வேணு அரவிந்த் பல மாத மருத்துவ போராட்டத்திற்குப் பிறகு தற்போது முதல் முறையாக தன்னுடைய நிலைமையை குறித்து பேசி இருக்கிறார்.

கோமாவில் இருக்கிறார் என்று வதந்தி பரவி வந்த நிலையில் தற்போது தான் நலமாக இருக்கிறேன் ஆனாலும் தன்னுடைய நிலைமைக்கு காரணம் இதுவாகத்தான் இருக்கும் என்று பல உண்மைகளை வேணு அரவிந்த் உருக்கமாக பேசி இருக்கிறார்.

English summary

Venu Aravind, who starred in Sun TV's serial Vani Rani, has spoken about his condition for the first time after months of medical struggles.Venu Arvind has spoken many truths saying that he is in a coma but he is fine but this is the reason for his condition.