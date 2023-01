சுந்தரி சீரியல் கதாநாயகிக்கும் பாரதிகண்ணம்மா கதாநாயகிக்கும் இப்படி ஒரு உறவா? அவர்களே கூறிய தகவல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் சுந்தரி சீரியல் கதாநாயகி கேப்ரெல்லா செல்லஸ் விஜய் டிவி கதாநாயகியுடன் எடுத்த புகைப்படத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதிகண்ணம்மா சீரியலின் கதாநாயகி வினுஷா தேவி என்னுடைய தங்கை என கேப்ரெல்லா கூறி இருக்கிறார்.

நடிகை வினுஷா தேவியும் கேப்ரெல்லாவை பற்றி நெகிழ்ச்சியான கருத்தை கூறியிருக்கிறார்.

பிறந்தநாளில் அனிதா சம்பத் வெளியிட்ட கண்ணீர் வார்த்தைகள்.. இந்த சூழலில் பலருக்கும் தேவையானது தானாம்

English summary

Sundari Serial Heroine Gabrella Sellus Vijay has posted a photo with the TV heroine.Gabrella says that Vinusha Devi, the heroine of Bharathikannamma serial which is being aired on Vijay TV, is my younger sister.Actress Vinusha Devi has also spoken highly of Gabrella.