அசீம் பற்றிய ட்வீட்டுக்கு பதில் தவறாக போய்விட்டது.."நான் தவறாக புரிந்து கொண்டேன்” விலக்கிய கமல்ஹாசன்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பல நேரங்களில் சுவாரசியமான நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வரும் அந்த மாதிரி தான் கடந்த வாரம் பஞ்சாயத்து செய்த வாத்தியார் கமல் செய்த செயல் ரசிகர்களின் மத்தியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

ஒவ்வொரு வாரம் இறுதி நாட்களில் கமல் அந்த வார பஞ்சாயத்துகளை தீர்த்து வைப்பார். அப்படி கடந்த வாரம் அவர் தீர்த்து வைத்ததை குறித்து அவருக்கு வந்த வாழ்த்துக்களுக்கு தவறாக புரிந்து கொண்டு பதில் அளித்தது தான் சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Many interesting events are taking place in the Bigg Boss program, and the act of Vathyar Kamal who did the panchayat last week is being talked about among the fans. Kamal will solve the panchayats of the week in the final days of every week. It is being shared by fans on social media because of his misunderstanding and response to the congratulations that came to him about his settlement last week.