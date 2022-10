குழந்தையாக இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட பாண்டியன் ஸ்டோர் கதாநாயகன்.. யார் என்று தெரிகிறதா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலின் கதாநாயகன் தன்னுடைய அம்மாவோடு இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தான் குழந்தையாக இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட பாண்டியன் ஸ்டோர் மூர்த்தி அவருடைய அம்மாவைப் பற்றி நெகிழ்ச்சியாக பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

புகைப்படம் பழசாக இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய அம்மாவின் அன்பு எப்போதும் பழசு ஆகாது என்று இவர் வெளியிட்ட பதிவுக்கு பலரும் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

The protagonist of Pandian Store serial which is being aired on Vijay TV has posted a photo of himself with his mother. Pandian Store Murthy who posted a photo of himself as a child has posted a touching post about his mother. The photo may be fruit but my mother's love will never be fruit.