மைனா பற்றிய ரகசியத்தை உடைத்த ரச்சிதா.. 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி!? பிரச்சனைக்கு காரணம் இதுதானாம்

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ரச்சிதா முதல் முறையாக அவருடைய தோழியாக இருக்கும் மைனா நந்தினியை பற்றி பேசி இருக்கிறார்.

ரச்சிதாவின் ரசிகர்கள் பலர் மைனாவை திட்டி வந்த நிலையில் தற்போது ரச்சிதா கூறிய பதில் அனைவரையும் வியக்க வைத்து இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் மைனா அதிகமாக நெருக்கம் காட்டாத நிலையிலும் ரச்சிதா மைனாவை பற்றி நல்லவிதமாகவே கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் அசீமை திட்டிய ரச்சிதா.. வெளியே வந்ததும் டைட்டில் விஷயத்தில் கூறும் கருத்து

Rachitha, who came out of Bigg Boss Tamil season 6, has spoken about her girlfriend Myna Nandini for the first time.While many of Rachitah's fans have been criticizing Myna, now Rachitha's response has surprised everyone.Rachitha has said good things about Myna despite the fact that Myna did not show much intimacy within the Bigg Boss show.