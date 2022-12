கமலின் மகாநதி படத்தில் இருந்து இதுக்கு மேல இருந்தா அசிங்கம்னு வந்துட்டேன்.. சேரன் சொன்ன காரணம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கமல் நடித்த மகாநதி திரைப்படத்தில் வேலை பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தபோது அந்த திரைப்படத்திலிருந்து திடீரென வெளியேறிய காரணத்தைப் பற்றி சேரன் பேசியிருக்கிறார்.

மகாநதி திரைப்படத்தில் நடிக்கும் போது வெளியே தெரியாத பிரச்சனை நடந்தது இருக்கிறது.

இதற்கு மேல் அந்த இடத்தில் இருந்தால் தமக்கு மரியாதை இல்லை என்று சேரன் விலகி இருந்தாராம்.

சேரன் ஆரம்பத்தில் செய்தது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்று இப்போது உணர்ந்து கொண்டதாக அதை குறித்து பேசி இருக்கிறார்.

வாய்ப்பில்லை ராஜா அதுக்கு உனக்கு வாய்ப்பே இல்லை..அசீம் பற்றி அதிரடியாய் பதிவு வெளியிட்ட காஜல் பசுபதி

English summary

Cheran has spoken about the reason behind his sudden exit from the film when he got an opportunity to work in Kamal's Mahanadhi.An unknown problem happened while acting in the movie Mahanadhi.Cheran stayed away saying that he would not be respected if he stayed in that place for more than this.Cheran talks about how he now realizes how big a mistake he made in the beginning.