இந்த வாய்தானே...வாயிலேயே அபிஷேக்கை அடிச்ச அண்ணாச்சி

oi-V Vasanthi

சென்னை: வாயை வைத்துக்கொண்டு சும்மா இருக்காமல் கண்டமேனிக்கு பேசலாமா என்று அபிஷேக்கை வாயிலேயே அடித்திருக்கிறார் அண்ணாச்சி.

சக போட்டியாளர்களாக இருந்தாலும் சரி வயதிற்கு மூத்தவர்களை இப்படி மரியாதை இல்லாமல் பேசலாமா என்று ரசிகர்களும் அபிஷேக்கை பார்த்து பொங்கி வருகின்றனர்.

சீனியர் என்ற திமிரா.. தோனி கிட்ட இப்படி பண்ண முடியுமா? அஸ்வின் செய்த காரியம்.. பெரும் சர்ச்சை

நேத்து வரைக்கும் மாமன் மச்சான் என்று விளையாடிக்கொண்டு இருந்ததால் அண்ணாச்சியை 'யோவ்' என்று சொல்லும் லெவலுக்கு வந்துவிட்டார் அபிஷேக் .

English summary

