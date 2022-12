பிக் பாஸ் பிரபலத்தை திருமணம் செய்த ஜீ தமிழ் சீரியல் நடிகை..சீரியல் கதாநாயகன் செய்த எதிர்பாராத செயல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் வித்யா நம்பர் 1 சீரியலின் கதாநாயகி தேஜஸ்வினி கவுடாவின் திருமணம் சமீபத்தில் முடிவடைந்து இருக்கிறது.

சீரியல் கதாநாயகியின் திருமணத்திற்கு அந்த சீரியலின் கதாநாயகன் மாப்பிள்ளை தோழனாக கலந்து கொண்டு இருக்கிறார். அந்த புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்கள் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Tejaswini Gowda, the heroine of Zee Tamil's serial Vidya No. 1, has recently ended her marriage.The protagonist of the serial is attending the wedding of the serial heroine as a groomsman. The photos are now being shared by many fans on social media.