எழில், அமிர்தா திருமணத்தை நடத்தி வைக்க போவது யார் தெரியுமா? கடைசியில் நடக்கும் ட்விஸ்ட் இதுதானா?

பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழில் அமிர்தாவின் திருமணத்தை கடைசி நேரத்தில் நடத்தி வைக்க போவது சின்னத்திரை நடிகர் ஜீவா என்ற தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழில் மற்றும் அமிர்தா திருமணம் கடைசி நேரத்தில் நடக்க இருக்கிறது என்ற தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

ஏற்கனவே எழில் குடும்பத்திற்காக வர்ஷினியை திருமணம் செய்வதற்கு சம்மதித்திருக்கிறார்.

அமிர்தாவிடம் தன்னுடைய திருமண விஷயத்தை சொல்ல சென்ற எழில் பின்பு சொல்ல முடியாமல் வந்து விட்டதால் அமிர்தாவுக்கு எழிலுடைய திருமண விஷயம் தெரியாமல் தான் இருந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் பிரபல நடிகர் இந்த சீரியலில் அறிமுகமாகி எழில் மற்றும் அமிர்தாவின் திருமணத்தை நடத்தி வைப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

தாத்தாவிடம் திருமணத்திற்கு சம்மதம்,அமிர்தாவின் கேள்வியால் கதறி அழும் எழில்.. பாக்யாவின் கடைசி முடிவு

English summary

Baakkiyalakshmi Serial: There are reports that Ezhil and Amritha's marriage is going to happen at the last moment in Pakyalakshmi serial. Ezhil has already agreed to marry Varshini for the sake of the family. Ezhil went to tell Amritha about his marriage, so Amirtha is not aware of Ezhil's marriage. At this stage, the famous actor is in this serial. There are reports that Ezhil and Amritha will be getting married