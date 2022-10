இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறப் போவது இருவரா? இணையத்தில் லீக்கான தகவல்கள்.. செம ட்விஸ்ட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் முதல் எலிமினேஷன் ஆக வெளியாக போகும் போட்டியாளர்களின் விவரம் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

முதல் எலிமினேஷனில் 2 போட்டியாளர்கள் வெளியேறப் போகிறார்களாம்.

கடைசி நேரத்தில் நடைபெற்ற சண்டை சச்சரவு காரணமாக பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் எதிர்பாராத பல திருப்புங்கள் நடைபெற்று இருக்கிறது.

English summary

