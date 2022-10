குழப்பமான நேரத்திலும் செல்லம்மா சீரியல் நடிகர் அர்னாவ் வெளியிட்ட போஸ்ட்.. எதற்காக இப்படி எல்லாம்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் செல்லம்மா சீரியலின் கதாநாயகனாக நடிக்கும் அர்னாவ் வெளியிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

நடிகர் அர்னாவ் மற்றும் அவருடைய மனைவி திவ்யா இதுவரைக்கும் இடையில் கருத்து வேறுபாடு சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது.

இந்த நிலையில் அர்னாவ் வெளியிட்ட தத்துவம் தான் ரசிகர்களை யோசிக்க வைத்திருக்கிறதாம்.

English summary

The Instagram post of Arnaav, who is playing the protagonist of Chellamma serial being aired on Vijay TV, is being talked about among the fans. The disagreement between the actor Arnaav and his wife Divya is causing a stir on the social media.