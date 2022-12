நீங்க என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்- அசீம் வார்த்தைக்கு ரச்சிதா கொடுத்த பதில்.. எங்கேயும் இதே பாகுபாடு தானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் தற்போது நடந்து வரும் ஸ்கூல் டாஸ்க் ரச்சிதா தன்னுடைய கேர்ள் பிரண்ட் என்று அசீம் கூறியதற்கு ரச்சிதா கொடுத்த பதில் ரசிகர்களின் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று இருக்கிறது.

போட்டியாளர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு கொடுத்த கெட்டப்பில் மாறிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் அசீம் தன்னுடைய நிலைமையை எண்ணி ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

Rachitha's response to Azeem saying that Rachitha is his girlfriend in the ongoing school task of Bigg Boss Tamil season 6 is getting well received among the fans.Azeem is feeling a lot about his situation while all the contestants are changing in their bad luck.