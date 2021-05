Cyclone Tauktae: அரபிக்கடலில் தாக்டே புயல்... கேரளாவில் ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலெர்ட்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: அரபிக்கடலில் உருவாகும் தாக்டே புயல் காரணமாக கேரளாவின் இடுக்கி. காசர்கோடு, கோழிக்கோடு. வயநாடு,கண்ணூர் மாவட்டங்களில் அதி கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. இந்த ஐந்து மாவட்டங்களுக்கும் ரெட் அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அரபிக்கடலின் தென்கிழக்கு பகுதியில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி படிப்படியாக தீவிரமடைந்து அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வலுப்பெற்று புயலாக மாறும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புயலுக்கு தாக்டே என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. புயல் காரணமாக கேரளாவில் கனமழை அதிதீவிர கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

கேரளாவின் இடுக்கி. காசர்கோடு, கோழிக்கோடு. வயநாடு,கண்ணூர் மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த 5 மாவட்டங்களில் சராசரியாக 204 மி மீ மழை பதிவாக வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

அதே போல கோட்டையம், எர்ணாக்குளம், திரிச்சூர், மலப்புரம், பாலக்காடு மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 5 மாவட்டங்களில் சராசரியாக 115 மிமீ மழை பதிவாக வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பத்தனம் திட்டா, ஆலப்புழா மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

The depression in the southeastern part of the Arabian Sea is expected to intensify gradually and intensify into a storm in the next 24 hours. The storm is named Tauktae. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rains in Kerala due to the storm. Idukki of Kerala. Kasargod, Kozhikode. Red alert has been issued for Wayanad and Kannur districts.