"தண்ணீர் கொடுங்க சார்".. கேரளாவில் மலைமுகட்டில் சிக்கிய இளைஞர்.. எப்படி நடந்தது? பரபர பின்னணி!

Thiruvananthapuram

oi-Shyamsundar I

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பாலக்காட்டில் இருக்கும் மலை பகுதியில் பாபு என்ற இளைஞர் சிக்கிய சம்பவம் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அவரை மீட்கும் பணி தீவிரமாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது.

43 மணி நேரம்! 2 ஹெலிகாப்டர் வந்தும் பயனில்லை! கேரளாவில் மலைமுகட்டில் சிக்கி உள்ள இளைஞர் -பரபர வீடியோ

கேரளா மாநிலம் மலப்புழா பகுதியில் உள்ள சேராட் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஆர் பாபு. இவர் அங்கு உள்ள குறம்பாச்சி மலைப்பகுதியில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் டிரெக்கிங் செல்லும் போது மலைமுகட்டில் சிக்கினார்.

அங்கு நண்பர்களுடன் இணைந்து இவர் டிரெக்கிங் சென்றுள்ளார். மலையின் உச்சிக்கு சென்றுவிட்டு பின்னர் மலையில் இருந்து இறங்கும் போது அவர் மலைமுகடு ஒன்றில் சிக்கி உள்ளார்.

43 மணி நேரம்! 2 ஹெலிகாப்டர் வந்தும் பயனில்லை! கேரளாவில் மலைமுகட்டில் சிக்கி உள்ள இளைஞர் -பரபர வீடியோ

English summary

How a man stranded in Kerala hill? What really happened?- All you need to know.