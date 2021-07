கவன்வர் யாத்திரை தவறு என்றால்.. பக்ரீத் கொண்டாட்டங்களும் தவறு தான்.. காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் தாக்கு

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கொரோனா காலத்தில் கன்வர் யாத்திரை தவறு என்றால் பக்ரீத் கொண்டாட்டங்களும் தவறு தான் எனக் கூறியுள்ள காங்கிரஸ் தேசிய செய்தித்தொடர்பாளர் அபிஷேக் சிங்வி, கேரள அரசு பக்தீத்தை முன்னிட்டு தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளதை விமர்சித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாக உச்சத்தில் இருந்து கொரோனா இப்போது தான் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. இன்று நாட்டில் 41 ஆயிரம் பேருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதேநேரம் கொரோனா 2ஆம் அலை இன்னும் முழுமையாக முடியவில்லை என்பதால் மாநில அரசுகள் தளர்வுகளை அறிவிக்கும்போது உச்சபட்ச கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது.

English summary

Congress national spokesperson Abhishek Singhvi criticized the Kerala government’s move to ease restrictions for Bakrid. Abhishek Singhvi said If Kanwar Yatra is wrong, so is Bakra Eid public celebrations.