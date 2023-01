"மாதவிடாய் விடுமுறை".. கேரளாவிலேயே முதன்முறையாக.. மாஸ் அறிவிப்பை வெளியிட்ட பல்கலைக்கழகம்!

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவிலேயே முதன்முறையாக ஒரு பல்கலைக்கழகம், மாணவிகளுக்கு மாதவிடாய் காலத்தில் விடுமுறை எடுப்பதற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது இந்திய அளவில் பெரும் வரவேற்பையும் பாராட்டுதலையும் பெற்றுள்ளது.

கொச்சி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்தான், மாணவிகளின் நலனைக் கருததில்கொண்டு இந்த அசத்தலான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

கொச்சி பல்கலைக்கழகத்தில் செயல்படும் மாணவர் சங்கத்தின் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களுக்கு பிறகே, இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஷாக்! பிரியாணி சாப்பிட்டு பலியானதாக கூறப்பட்ட மாணவி.. ஆனால் போஸ்ட்மார்ட்டமில் ட்விஸ்ட்.. என்ன இது?

English summary

For the first time in Kerala, a university has allowed female students to take leave during menstruation. Cochin University of Science and Technology has made this amazing announcement keeping in mind the welfare of the students.