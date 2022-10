மர்ம தேசமான "கடவுளின் தேசம்"! போலீஸ் காவலில் கேரளா நரபலி கொலையாளிகள்.. என்னென்ன மர்மங்கள் விலகுமோ?

Thiruvananthapuram

oi-Vishnupriya R

திருவனந்தபுரம்: கேரள நரபலி விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட மூவரையும் 12 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்தப்படும் நிலையில் பல்வேறு மர்ம முடிச்சுகள் அவிழ்க்கப்படும் என தெரிகிறது.

கேரளா மாநிலம் பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தில் எலாந்தூர் கிராமத்தில் கடவந்தரா பகுதியை சேர்ந்தவர் ரோஸ்லின். இவருக்கு 50 வயதாகிறது. இவர் லாட்டரி சீட்டு விற்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்தார்.

இவர் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி முதல் காணாமல் போனார். இதுகுறித்து போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அவரது செல்போன் சிக்னலை வைத்து ஆய்வு செய்த போது ரோஸ்லின் கடைசியாக பத்தனம்திட்டா மாவட்டம் திருவல்லா பகுதியில் சிக்னல் இருந்தது.

English summary

Kerala Human sacrifice killers have been sent to police custody for 12 days. There may be more truths will come out.