காரில் சாய்ந்ததால் எட்டி உதைக்கப்பட்ட சிறுவன்.. ஃபாரின் காரில் அழைத்துச் சென்ற தொழிலதிபர்.. "மாஸ்"

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் ஒரு காரில் சாய்ந்ததால் எட்டி உதைக்கப்பட்ட சிறுவனை தொழிலதிபர் ஒருவர் தனது விலை உயர்ந்த வெளிநாட்டு காரில் அழைத்துச் சென்று ஊரை சுற்றிக்காட்டிய சம்பவம் அனைவரையும் நெகிழச் செய்துள்ளது.

காரில் அழைத்துச் சென்றதுடன் மட்டுமல்லாமல் அந்த சிறுவனுக்கு புதிய சட்டை துணிகளும், கையில் பணத்தையும் அந்த இரக்க மனதை உடைய தொழிலதிபர் கொடுத்திருக்கிறார்.

பணம் வைத்திருப்பதால் மட்டுமே ஒருவரின் தகுதி உயர்ந்துவிடாது.. நல்ல பண்புகளை வைத்துதான் ஒருவரின் தகுதி நிர்ணயம் செய்யப்படும் என்பதற்கு இந்த சம்பவமே சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது.

English summary

A six-year-old boy, who was brutally kicked by a youth for leaning on his car in Thalassery, was offered a ride by a businessman in his luxury car after seeing the video of the incident.