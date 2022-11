சவர்மா சாப்பிட ஆசை.. ஆனால் நான் வெஜிடேரியன்! “கவலைய விடுங்க” - கேரள நபரின் சூப்பர் முயற்சி

Thiruvananthapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவனந்தபுரம்: பெரியவர்கள் முதல் சிறுவர்கள் வரை அனைவராலும் விரும்பி உண்ணப்படும் சவர்மாவை சைவ பிரியர்களும் சாப்பிடும் வகையில் 100% சைவ பொருட்களை கொண்டு தயாரிக்கப்படும் பிளாண்ட் சவர்மாவை கண்டுபிடித்து உள்ளார் கேரளாவை சேர்ந்த நபர்.

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உருவான சவர்மா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஏறத்தாழ 10 ஆண்டுகளே ஆனாலும் மக்கள் அதன் ருசியில் மயங்கி பிரியர்களாகவே ஆகிவிட்டனர். சிலர் சவர்மா வெறியர்களாக இருக்கின்றனர்.

குறிப்பாக கேரளா, தமிழ்நாடு, தெலுங்கானா, ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களின் முக்கிய நகரங்களில் சவர்மா கடைகள் ஆங்காங்கே தோன்று விற்பனையில் சக்கைபோடு போட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றன.

