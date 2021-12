கேரளாவில் மேலும் 9 பேருக்கு ஓமிக்ரான்.. கர்நாடகா, ராஜஸ்தானை ஓவர்டேக் செய்தது.. மொத்த பாதிப்பு எத்தனை

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் மேலும் 9 பேருக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதுவரை அங்கு 24 பேருக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

தென் ஆப்பிரிக்காவில் கடந்த நவ. மாத இறுதியில் புதிய உருமாறிய கொரோனா கண்டறியப்பட்டது. மற்ற உருமாறிய வைரஸ்களை காட்டிலும் இது வேகமாகப் பரவும் திறன் கொண்டதாக உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.

ஓமிக்ரான் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த உருமாறிய கொரோனா, ஏற்கனவே உலகில் பல்வேறு நாடுகளிலும் வேகமாகப் பரவி வருகிறது. வரும் காலங்களில் அது அடுத்தடுத்த அலைகளை ஏற்படுத்தலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.

Kerala reported nine fresh cases of the Omicron variant of coronavirus, taking the state's tally to 24. Kerala health minister Veena George informed that six persons who arrived in Ernakulam and three from Thiruvananthapuram tested for Omicron.