கேரளாவில் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் கொரோனா - கடும் பட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்தும் மாநில அரசு

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கொரோனா தொற்று மீண்டும் கோரதாண்டவமாடத் தொடங்கியுள்ளது. கடந்த 3 மாதங்களில் இல்லாத அளவிற்கு 31,445 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எர்ணாகுளம், திருச்சூர் மாவட்டங்களில் வீரியமாக பரவி வருகிறது கொரோனா. தொற்று பரவலைத் தடுக்க கடும் கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்த மாநில முதல்வர் பினராயி விஜயன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் நேற்று 37,593 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், இன்று வைரஸ் பாதிப்பு மேலும் அதிகரித்துள்ளது. கொரோனா பாதிப்பு குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 46,164 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், நாட்டில் கொரோனா பரவியவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3, 25, 58,530 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணிநேரத்தில் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து 34,159 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். இதனால், இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்தோர் மொத்த எண்ணிக்கை 3,17,88,440 ஆக அதிகரித்துள்ளது. வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 3,33,725 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

Corona infection is on the rise again in Kerala. A total of 31,445 people have been affected by corona in the last 3 months. Corona is spreading vigorously in Ernakulam and Thrissur districts. Chief Minister Pinarayi Vijayan has ordered the implementation of strict controls to prevent the spread of the disease.