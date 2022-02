கேரளா போல ஒரு மாநிலத்தைத்தான் மக்கள் விரும்புவார்கள் - யோகிக்கு பினராயி விஜயன் பதிலடி

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: உத்தரபிரதேச மாநிலம் கேரளா போல மாறினால் அங்கு ஏழைகள் குறைந்து விடுவார்கள். கல்வி கற்றவர்கள் அதிகரிப்பார்கள் என்று யோகிக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் தனது ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் கேரளா மாநில முதல்வர் பினராயி விஜயன். நிதிஆயோக் அளித்துள்ள அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி பதிவிட்டுள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் பிரசாத்தில் பேசிய அம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில், தேர்தலின் போது நீங்கள் தவறு செய்துவிட்டால், காஷ்மீர், கேரளா, பெங்கால் போல உத்தரப்பிரதேசம் மாற அதிக நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளாது. இதை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

என்னுடைய ஐந்து ஆண்டு உழைப்புக்கு, உங்கள் ஓட்டுகள் தான் வாழ்த்தாக அமையும். குற்றம் இல்லாத, பயம் இல்லாத, கலவரம் இல்லாத மாநிலமாக உத்தரப்பிரதேசத்தை மாற்ற உங்கள் ஓட்டு வழிவகுக்கும் என்று பேசி இருந்தார். யோகியின் பேச்சுக்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

நிதி ஆயோக் அளித்த அறிக்கையின் படி இந்தியாவில் அதிக ஏழைகள் மிகுந்த மாநிலங்களில் பீகார் முதலிடத்தை பிடித்திருந்தது.. ஜார்கண்ட், உத்தரப் பிரதேசம் மாநிலங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் இடம்பெற்றிருந்தன... வறுமை குறைந்த மாநிலமாக கேரளா அறிவிக்கப்பட்டது. கேரளாவின் மக்கள் தொகையில் 0.71 சதவீதம் பேர் மட்டுமே வறுமையில் உள்ளனர் என்று அந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருந்தது முக்கிய கவனத்தை அப்போது ஈர்த்தது.

அந்த அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி பெருமையாக பதிவிட்டுள்ளார் பினராயி விஜயன். உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் கேரளாவாக மாறினால், அந்த மாநிலத்திற்கு சிறந்த கல்வி கிடைக்கும். சுகாதார சேவைகள் மேம்படும் என்றும் கூறியுள்ளார். #KeralaStandsout என்ற ஹேஷ்டேக் பதிவிட்டுள்ள பினராயி விஜயன், நிதி ஆயோக் அறிக்கையின் படி கேரளாவில் தேசிய சராசரியான 25.01%க்கு எதிராக 0.71% மக்கள் மட்டுமே ஏழைகளாக உள்ளனர். கேரளாவில் வறுமை ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது.

Kerala CM post his twitter page, Kerala stands Out as it is identified as the best governed State in India by the Public Affairs Index 2021. Kerala stands out since it stands up for the right causes. If the state of Uttar Pradesh becomes like Kerala, the poor there will be reduced. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has taken to Twitter to retaliate against Yogi for increasing the number of educated people.