12 வயது கனவு.. அரசின் உதவியால் விமானப் பணி கனவை எட்டிப்பிடித்த பழங்குடியின பெண்.. குவியும் பாராட்டு!

திருவனந்தபுரம்: கேரள அரவின் திட்டத்தால், முதல்முறையாக பழங்குடி இன பெண் ஒருவருக்கு விமான பணிப்பெண் வேலை கிடைத்தற்கு, சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது.

மத்திய மற்றும் மாநில அரசு சார்பாக பழங்குடி மற்றும் ஆதி திராவிடர் பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் கல்வி கற்கவும், அரசுப் பணிகளைப் பெறவும் பல்வேறு திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றன. ஆனால் அந்த திட்டங்கள் சார்ந்தோரை சென்று சேர்கிறதா என்ற கேள்வியும் உள்ளன. இதனால் அரசின் திட்டங்களையும் சம்மந்தப்பட்ட மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல அரசின் சார்பாக பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில் கேரளாவில் அரசு சார்பாக பழங்குடி இனத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் கல்வியறிவு பெறவும், வேலை வாய்ப்புகளில் சேரவும் பல்வேறு முயற்சிகள் தீவிரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதற்கு பலனாக, கண்ணூர் பகுதியை சேர்ந்த கோபிகா என்ற பழங்குடி இன இளம்பெண் விமான பணிப்பெண் பயிற்சியில் சேர்ந்துள்ளார்.

English summary

Gopika Govindan, first Tribal youngster belonging to a village in Kannur district of Kerala, will see her life ambition to become an air hostess come true.