'மேடம்', 'சார்' எல்லாம் வேண்டாம்.. 'டீச்சர்' மட்டுமே போதும் - கேரளாவில் புதிய முயற்சி

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: பள்ளி ஆசிரியர்களை சார், மேடம் என அழைப்பதை நிறுத்திவிட்டு 'டீச்சர்' என்றே அழைக்க வேண்டும் என்று கேரள மாநில குழந்தைகள் உரிமை பாதுகாப்பு ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

உடனடியாக இந்த உத்தரவை மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளிலும் செயல்படுத்த உத்தரவிடுமாறும் பொதுக்கல்வி இயக்குநருக்கு அந்த ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

ஆசிரியர்களிடத்தில் பாலின பாகுபாட்டை ஒழிக்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த ஆணையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

English summary

The Kerala State Commission for Protection of Children's Rights has ordered that school teachers should stop calling them as 'Sir' and 'Madam' and instead call them 'Teacher'.