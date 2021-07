காங்கிரஸ் எம்பியால் வந்த வினை? 1.5 ஆண்டுகளாக கொரோனா இல்லாத கிராமத்தில்.. திடீரென 2 பேருக்கு தொற்று

Thiruvananthapuram

oi-Vigneshkumar

திருவனந்தபுரம்: கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாக கொரோனாவை தடுத்த கேரளா கிராமத்தில் தற்போது வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இடுக்கி காங்கிரஸ் எம்பி அங்கு முறையான ஒப்புதல் இன்றி நிகழ்ச்சி நடத்திய 16 நாட்களில் வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாக கொரோனா 2ஆம் அலையின் தாக்கம் மோசமாக இருந்தது. தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரை கூட சென்றது.

இப்போது தான் வைரஸ் பாதிப்பு மெல்லக் குறைகிறது. நாட்டிலுள்ள அனைத்து பகுதிகளும் வைரஸ் பாதிப்பால் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டது.

English summary

After successfully dodging Covid-19 for one and a half years as the pandemic tore through the rest of the world, a remote tribal panchayat of Edamalakkudi in Kerala’s Ernakulam district has now fallen prey to the deadly virus. Two villagers are currently under treatment for the virus.