சபரிமலை விமான நிலையம்.. திட்ட அறிக்கையில் ஏகப்பட்ட பிழைகள்.. வெளுத்து வாங்கிய டிஜிசிஏ

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கொச்சி விமான நிலையத்திலிருந்து 88 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சபரிமலை விமான நிலையத்தை அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இந்த இடமானது, திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்திலிருந்து சுமார் 110 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. எனவே, இது புல்வெளி விமான நிலைய கொள்கைக்கு எதிராக உள்ளது என டிஜிசிஏ தெரிவித்துள்ளது.கேரள மாநிலம் கோட்டயம் எருமேலிக்கு அருகிலுள்ள செருவள்ளி எஸ்டேட்டில் புல்வெளி விமான நிலையம் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டது. இதற்காக லூயிஸ் பெர்கர் என்ற தனியார் கன்சல்டன்சி நிறுவனம் சாத்தியக்கூறு அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்திருந்தது.

இந்நிலையில் இந்த அறிக்கையில் விமான நிலையத்தின் வடிவமைப்பு, தொழில்நுட்ப மற்றும் பொருளாதார ரீதியான கட்டுமானம் ஆகியவற்றில் பல்வேறு பிழைகள் இருப்பதாக விமானப் போக்குவரத்துத் துறை இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது

DGCA said Sabarimala airport’s proposed site is approximately 88km and 110km from the Kochi and Thiruvananthapuram airports, which does not meet the requirements of Greenfield Airports Policy.