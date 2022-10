இரண்டு கத்தரிக்கோல்கள்! பெண்ணின் வயிற்றிலேயே வைத்து தைத்த மருத்துவர்கள்.. கேரளாவை அதிர வைத்த சம்பவம்

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில் 5 ஆண்டுகளாக இரண்டு கத்தரிக்கோல்கள் இருந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சுகாதாரத்துக்கும், மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கும் பெயர் போன கேரளாவிலேயே இப்படியொரு சம்பவம் நடைபெற்றிருப்பது அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

மகப்பேறு அறுவை சிகிச்சையின் போது அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் தவறுதலாக அப்பெண்ணின் வயிற்றிலேயே கத்தரிக்கோல்களை வைத்து தைத்திருப்பது தெரியவந்தது.

கேரளாவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இச்சம்பவம் தொடர்பாக உயர்மட்ட விசாரணைக்கு அம்மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

Shocking incident in Kerala, Scissors removed from woman's stomach, those have been in her tummy for the past five years.