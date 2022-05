அட.. திருவனந்தபுரத்தில் எரிபொருள் நிரப்பும் இலங்கை விமானங்கள்! இந்தியாவிற்கு அதிகரிக்கும் வருமானம்

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: இலங்கையில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக அந்நாட்டில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் விமானங்கள் கேரளாவின் திருவனந்தபுரம் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் எரிபொருள் நிரப்பி கொள்கின்றன. இதனால் கேரளா மற்றும் மத்திய அரசுக்கான வரிவருவாய் அதிகரிக்க உள்ளது.

இலங்கையில் வரலாறு காணாத பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வருகிறது. அத்தியாவசிய பொருட்கள், பெட்ரோல், டீசல் உள்பட பல்வேறு பொருட்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்க இந்தியா சார்பில் தொடர்ந்து பல்வேறு உதவிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். இதேபோல் சர்வதேச நாணய நிதியத்திடமும் இலங்கை அரசு உதவி கோரியுள்ளது.

English summary

Sri Lanka’s economic crisis is benefitting Kerala’s Thiruvananthapuram international airport, it seems. As the financial crisis worsens, long-haul flights from Sri Lanka are being refuelled at Thiruvananthapuram international airport which is managed by Adani Airports. The fuel tax will increase the revenue of the central and state governments.