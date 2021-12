குருவாயூர் கோயிலுக்கு துர்கா ஸ்டாலின் திடீர் விசிட்... எடைக்கு எடை நேர்த்திக் கடன் செலுத்தி வழிபாடு

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் குருவாயூர் கோயிலுக்கு திடீரென பயணம் செய்தவர் அங்கு துலாபாரம் நேர்த்திக்கடனை செலுத்தி உள்ளார்.

தேர்தல் சமயங்களில் மு.க.ஸ்டாலின் அரசியல் பரப்புரை சுற்றுப்பயணம் செல்லும்போது உடன்வரும் துர்கா ஸ்டாலின், ஆன்மிக யாத்திரையும் செய்துவிடுவது வழக்கம்.

தற்போது மு.க.ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ஆன பின்னர் தமிழகத்தில் பிரதான கோயிலுக்கு சென்று வழிபட்டு வருகிறார். அந்த வகையில் குருவாயூர் கோயிலுக்கும் சென்று நேர்த்திகடன் செலுத்தி உள்ளார்.

Chief Minister MK Stalin's wife Durga Stalin went to the Guruvayur temple. After becoming the Chief Minister of MK Stalin he goes to the main temple and worships.