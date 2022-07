லேப்டாப் போராட்டம் என்றால் என்ன? கேரள மாணவர்களால் திடீர் பரபரப்பு.. பின்னணி என்ன?

Thiruvananthapuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கல்லூரி மாணவர்கள் தொடங்கிய லேப்டாப் போராட்டம் சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

கேரளா மாநில எப்போதும் விந்தையான போராட்டங்களுக்கு பெயர் போனவை என்றே கூறலாம். வடமாநிலங்களில் மாட்டுக்கறி உண்ணக் கூடாது என்று யாராவது பேசினால், அங்கு மாட்டுக் கறி திருவிழாவே நடத்தப்படும். அதற்கு அம்மாநில மாணவர்கள் மத்தியில் அரசியல் செயல்பாடுகள் மிகமுக்கிய காரணமாக இருக்கிறது.

English summary

college students are staging a unique protest these days. He has named this protest as ‘laptop protest’. In protest against the moral policing of the local residents association.