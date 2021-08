கேரளாவில் கொரோனா அதிகரித்து வரும் நிலையில்.. கூடுதல் தளர்வுகள் அறிவிப்பு.. என்னென்ன தெரியுமா?

Thiruvananthapuram

oi-Rayar A

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கொரோனா அதிகரித்து வரும் நிலையில் சனிக்கிழமை போடப்பட்டு இருந்த முழு ஊரடங்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. கேரளாவில் கொரோனா தொற்றுநோயின் தீவிரம் குறைந்து வருவதாக அந்த மாநில சுகாதாரத்துறை வீணா ஜார்ஜ் கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று மீண்டும் வேகம் எடுக்கிறது. குறிப்பாக நமது அண்டை மாநிலமான கேரளா கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டு வர முடியாமல் தவித்து வருகிறது.

ஷாக்கடிக்கும் டீன் ஏஜ்.. 3 ஆண்டுகளில் 1.65 லட்சம் பேர் தற்கொலை.. 4வது இடத்தில் தமிழ்நாடு

கேரளாவில் கடந்த 15 நாட்களுக்கும் மேலாக தினமும் 20,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் பதிவாகி வருகின்றன. அதிக அளவு தடுப்பூசிகள் போட்டு வந்த போதிலும் கேரளாவில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.

English summary

The entire curfew imposed on Saturday has been canceled as the corona is on the rise in Kerala. Veena George, the state health minister, said the severity of the corona epidemic in Kerala was declining