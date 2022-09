டீமே மாற போகிறது! அணிக்குள் வந்த இளம் "புயல்".. இன்று இந்திய அணி இப்படித்தான் இருக்கும்? பிளேயிங் 11

Thiruvananthapuram

oi-Shyamsundar I

திருவனந்தபுரம்: ஆஸ்திரேலிய டி 20 தொடர் முடிந்துள்ள நிலையில் இன்று தென்னாப்பிரிக்காவுடன் டி 20 தொடரில் இந்திய அணி ஆட உள்ளது.

இந்திய அணியில் முக்கியமான வீரர்கள் பலருக்கு ஓய்வு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. டி 20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்பாக காயம் ஏற்பட்டு விட கூடாது என்று சில வீரர்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

தென்னாபிரிக்க அணி டி 20 தொடர்களில் அவ்வளவு வலிமையாக இல்லை. இருந்தாலும் தெம்பா பவுமா கேப்டன்சிக்கு கீழ் அந்த அணி சிறப்பாக ஆடி வருகிறது.

அவரும் 3 மாத ஓய்விற்கு பிறகு மீண்டும் அணிக்குள் திரும்பி இருக்கிறார். இதனால் இந்த தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்குவதற்கு அந்த அணி தீவிரமாக முயலும்.

English summary

What will be playing 11 for India vs South Africa in the T20 series? Who will get chance?