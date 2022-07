’பணம்..’ தலைக்கு மேல் தொங்கும் கத்தி! எடப்பாடி சிறைக்கு செல்வது உறுதி! அடித்து சொல்லும் தர்மலிங்கம்!

Tirunelveli

oi-Rajkumar R

திருநெல்வேலி : அதிமுகவில் தற்போது பல்வேறு பொறுப்புகளில் நியமிக்கப்பட்டு இருப்பவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி கொடுத்த பணத்திற்காக அவர் பின்னால் சென்றுள்ளதாகவும், டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில் எடப்பாடி பழனிசாமி சிறைக்குச் செல்வது உறுதியென ஓ.பன்னீர்செல்வம் சார்பில் நெல்லை மாவட்ட செயலாளராக அறிவித்துள்ள முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தர்மலிங்கம் அதிரடியாக கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் தீவிரம் அடைந்து, தற்போது இறுதிக் கட்டத்தை எட்டி உள்ள நிலையில் அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சி பொது குழுவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளரும் பொருளாளராக இருந்தவருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டனர்.

இத கவனிச்சீங்களா? ஓபிஎஸின் மாற்றம்.. “இதான் டார்கெட்” பாய்ண்டை வட்டமிடும் எடப்பாடி தரப்பு

English summary

Former mla Dharmalingam, who has declared Nellar district secretary on behalf of O. Panneerselvam, has said that the people currently appointed in various positions in the AIADMK have gone after Edappadi Palaniswami for the money given to him and Edappadi Palaniswami will definitely go to jail in the tender fraud case.